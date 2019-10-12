فجر السعيد توجه رسالة للشامتين في مرضها : ” البعض يراهن على وفاتي .. ربي خيب ظنهم “

بعد أن أعلنت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عن آخر تطورات حالتها الصحية وكشفت عن موعد إجرائها للعملية الرابعة التي ستخوضها في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ السادس من شهر نوفمبر المقبل .
وكتبت عبر حسابها الشخصي على تويتر تغريدة عن ذلك قالت فيها : ” عندي عمليه يوم 6 – 11 في باريس .. تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية .. إن شاء الله تكون العملية الأخيرة اللي يحبني يدعيلي ” .
عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه… إن شاء الله تكون العمليه الأخيره … اللي يحبني يدعيلي 🙏🏻
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 11, 2019
كما نشرت أيضا عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” منشورا قالت فيه : ” صباح الخير عليكم جميعا .. عمليتي القادمة في 6 – 11 بإذن الله .. ستكون العنلية الأخيرة وبعدها أستعد للعودة إلى الكويت إذا ربي سهل الأمور وتممها على خير ” .
وأضافت : ” إدعولي ولهت على الكويت وعلى برنامجي ” على مسئوليتي ” والجمهور الغالي اللي بفضل دعائكم ربي نجاني الحمد لله ” .
لتعاود فجر السعيد نشر هذا المنشور مرة أخرى ولكن في هذه المرة توجه رسالة إلى الشامتين في مرضها وأن الله خيب ظنونهم وخاصة من كانوا يراهنون على وفاتها .
فكتبت فجر في تعليقها على ذلك : ” البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة وفوق توقعاتهم وحساباتهم .. والحمدلله ربي خيب ظنهم .. بسم الله الرحمن الرحيم ” وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ” ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيها على المنشور والذين أبدوا إنزعاجهم من تمني أحد الوفاة لآخر مهما كانت الخلافات وجاءت التعليقات التي تمنت لها بدوام الصحة والشفاء العاجل .
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البعض كان يراهن للأسف على ان #وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إراده وفوق توقعاتهم وحسباتهم.. والحمدلله ربي خيب ظنهم.. بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ"