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فجر السعيد توجه رسالة للشامتين في مرضها : ” البعض يراهن على وفاتي .. ربي خيب ظنهم “

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بعد أن أعلنت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عن آخر تطورات حالتها الصحية وكشفت عن موعد إجرائها للعملية الرابعة التي ستخوضها في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ السادس من شهر نوفمبر المقبل .

وكتبت عبر حسابها الشخصي على تويتر تغريدة عن ذلك قالت فيها : ” عندي عمليه يوم 6 – 11 في باريس .. تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية .. إن شاء الله تكون العملية الأخيرة اللي يحبني يدعيلي ” .

كما نشرت أيضا عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” منشورا قالت فيه : ” صباح الخير عليكم جميعا .. عمليتي القادمة في 6 – 11 بإذن الله .. ستكون العنلية الأخيرة وبعدها أستعد للعودة إلى الكويت إذا ربي سهل الأمور وتممها على خير ” .

وأضافت : ” إدعولي ولهت على الكويت وعلى برنامجي ” على مسئوليتي ” والجمهور الغالي اللي بفضل دعائكم ربي نجاني الحمد لله ” .

لتعاود فجر السعيد نشر هذا المنشور مرة أخرى ولكن في هذه المرة توجه رسالة إلى الشامتين في مرضها وأن الله خيب ظنونهم وخاصة من كانوا يراهنون على وفاتها .

فكتبت فجر في تعليقها على ذلك : ” البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة وفوق توقعاتهم وحساباتهم .. والحمدلله ربي  خيب ظنهم .. بسم الله الرحمن الرحيم ” وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ” ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على المنشور والذين أبدوا إنزعاجهم من تمني أحد الوفاة لآخر مهما كانت الخلافات وجاءت التعليقات التي تمنت لها بدوام الصحة والشفاء العاجل .

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البعض كان يراهن للأسف على ان #وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إراده وفوق توقعاتهم وحسباتهم.. والحمدلله ربي خيب ظنهم.. بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ"

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