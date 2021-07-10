أثار مصمم الأزياء اللبناني علي يونس الجدل بعد نشره صورة لأحدث تصميماته وهو عبارة عن “فستان سهرة” للرجال.

وظهر في الصورة، التي نشرها علي يونس عبر حسابه على انستغرام، عارض أزياء مرتديًا فستان يشبه فستاتين الزفاف أو السهرة للسيدات.

وكتب علي يونس الصورة معلقًا: “الرجال مدعوون إلى عالم الأزياء الراقية. ثوب كوتور مطرز يدويًا على طبقات من التول والدانتيل ومزين باللآلئ والكريستال”.

وأثار هذا التصميم موجة تفاعل وانتقادات شديدة لمصمم الأزياء العالمي، حيث جاءت أغلب التعليقات عن قيام عدد كبير من متابعيه بالغاء متابعته.

فيما وصف الكثير منهم التصميم بـ “الانثوي” وغير ملائم للرجل الشرقي، معتبرين أن هذا الأمر قد يكون عاديًا عند الغرب وهو التصاميم الأنثوية للرجال إلا انه مرفوض لدى المجتمع الشرقي.

في المقابل دافع عدد لا بأس به عن التصميم الغريب معتبرين أن الاختلاف في عالم الأزياء أمر طبيعي وعالمي، ولا يمكن اجبار أي شخص على ارتداء قطعة لا يريدها وأن الهجوم على مصمم الأزياء علي يونس غير مبرر ومرفوض.