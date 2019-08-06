فضيحة جديدة تطارد معتز مطر فى تركيا

كشف ” هيثم طوالة ” رئيس جبهة شباب الصحفيين عن تفاصيل فضيحة جديدة للإرهابي ” معتز مطر ” الهارب إلى تركيا .

حيث قام بالنصب على 5 شباب سوريين يعملون في قناة الشرق الإخوانية وسرق منهم 75 ألف دولار بحجة استثمارها في تجارة الحشيش .. وحينما طالبوا بحقوقهم واسترداد الأموال تنكر لهم .

ويروي هيثم تفاصيل الواقعة التي بدأت مع 5 شباب سوريين يعملون بقسم السوشيال ميديا بالقناة وهم : باسل بدران وبركات بشير وبندر تاج وتحسين توفيق وجاسر حكيم .. والذين طلب معتز مطر من كل شخص منهم 15 ألف دولار لاستثمارها في تجارة الحشيش بفائدة 30% بعد 6 أشهر .

وأضاف هيثم أن ضحايا معتز مطر الخمسة ذهبوا إليه في المطعم الذي يتواجد فيه يوميا لتناول الإفطار ويسمى ” حديقة الليمون ” في منطقة بي أوغلو القريبة من ميدان تقسيم بإسطنبول لاسترداد ما دفعوه بالفائدة التي وعدهم بها إلا أنه استعان بمجموعة من البلطجية الذين لا يفارقوه في أي مكان للاعتداء عليهم بالضرب وإصابتهم وتركهم وفر هاربا .

واستغاث الشباب برجال الشرطة في إسطنبول وقاموا بتحرير محضر بالواقعة .