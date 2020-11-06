انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يُظهر أحد العاملين في معملٍ خاص لإنتاج الألبان بتركيا وهو يستحم في وعاءٍ مليءٍ بالحليب.



وقد شارك رواد الإنترنت متابعيهم بالفيديو وانهالت التعليقات الساخرة والطريفة والغاضبة. فشبّه البعض العامل بالملكة الفرعونية كليوبترا التي زعم مؤرّخون أنّها كانت تستحم بالحليب للحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها، أمّا البعض الآخر فعبّر عن غضبه عند مشاهدة الفيديو وطالب بإنزال أشدّ العقوبات بالعامل.



ومن جهتها، أرسلت وزارة الزراعة التركية فريق تفتيش إلى الشركة المعنية من أجل التحقيق بشأن الفيديو والصور المنتشرة، والتي تجاهل صاحبها الصحة العامة وسلامة المنتج الذي يقدمه المصنع الذي يعمل به، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، مشيرة إلى أنها ستشارك تطورات القضية مع الشعب في وقتٍ لاحقٍ.



وبالرّغم من أنّ صاحب المعمل قد ادّعى أنّ المادة الّتي كان العامل يستحم بها ليست حليباً، فلم تُقنع الحجّة السلطات التركية وتقرّر طرد المعنيين.