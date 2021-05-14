فاجأت الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​ متابعيها بإعلانها جنس جنينها وإسمه، من زوجها رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف، بعد أن صرّحت سابقاً أنها وزوجها بات بإمكانهما معرفة جنس الجنين، لكنهما رفضا ذلك ولا يريدان معرفة إن كانا سيرزقان بفتاة أو صبي.

ونشرت فوز عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تُظهر مجموعة من الزهور تلقّتها هدية من زوجها، بمناسبة عيد ميلادها الـ30، الذي صادف في 10 أيار/مايو، وعلّقت: “حبيبي بو أحمد”، ما يدل على إستعدادها لإستقبال طفل ذكر، وستطلق عليه إسم “أحمد”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع ما أعلنته فوز، وما إذا كانت قصدت كشف إسم وجنس مولودها، أم أنها أخطأت.





