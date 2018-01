فيديو.. زعيمة الديمقراطيين تنظف أسنانها خلال أول خطاب للرئيس الأميركي ترمب

رصدت عدسات الكاميرا، الأربعاء، نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وهي تتابع أول خطاب للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن حالة الاتحاد، وتبدو “متجهمة وغير سعيدة أو مكترثة بما يقال”، فيما أظهر فيديو نانسي وهي تنظف أسنانها.

وقال الصحافي الأميركي Ryan Saavedra “نانسي بيلوسي تلعب بأسنانها الصناعية خلال خطاب ترمب حول الاتحاد”.

فيما قال Nick Short “بيلوسي بقيت جالسة، هي لا تعلم من الأشخاص التي انتخبت لخدمتهم”.

وعلق آخر ” من وجه نانسي بيلوسي واضح أنها تقضي وقتاً رائعاً”.

فيما قالت تغريدة أخرى تعليقا على حال بيلوسي “لماذا أنا هنا”، وفي تعليق آخر “وجة بيلوسي يقول لترمب أنت لا تعرف ماذا تقول الآن”.

Nancy Pelosi playing with her dentures during the #SOTU as Trump calls for the nation to come together. pic.twitter.com/dAYD2PeQCh

— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) January 31, 2018