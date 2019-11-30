فيديو مؤلم.. ام عراقية تتصل بابنها القتيل للتطمئن عليه!

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق حالة انسانية مؤلمة من احد المستشفيات في مدينة الناصرية في العراق.

ويظهر في الفيديو المسعفون وهم يبحثون في ملابس شاب قتيل وصل الى المستشفى بعد اصابته في المظاهرات الاخيرة عما يثبت هويته، لكن دون جدوى، إلى أن جاءت اللحظة الصادمة، عندما رنَّ هاتف القتيل وإذا بها أمه فما كان من المسعفين إلا أن علت أصواتهم ونادوا جميعاً باللهجة العراقية: “هاي أمه أمه أمه لحد يجاوبها”.

يذكر أن 70 متظاهراً كانوا قد قتلوا، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.