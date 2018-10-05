في بريطانيا.. انقاذ رجل محبوس في كوخ صغير منذ 40 عاماً

استطاع موظفون حكوميون في بريطانيا اكتشاف رجل على قيد الحياة، بعد أن أمضى أربعين عاماً محبوساً في #كوخ صغير، مبدين اعتقادهم أنه كان ضحية لعملية “عبودية حديثة”.

ولم تكشف السلطات البريطانية عن هوية الرجل الذي أمضى أربعة عقود من عمره في كوخ صغير، لكنها كشفت أن الكوخ أو المخزن تبلغ مساحته ستة أقدام في ستة أقدام، أي أن طوله يبلغ 1.8 متر وعرضه كذلك، أما الرجل الذي تم إنقاذه منه فيبلغ من العمر 58 عاماً، أي أنه بدأ عزلته في داخل ذلك الكوخ عندما بلغ سن الـ18.

وعثرت السلطات على الرجل داخل كوخه الأخضر الصغير الواقع في بلدة “كارليسل” القريبة من مدينة “كامبيريا” شمال غربي #إنجلترا، وبدأ المحققون على الفور تقصي المعلومات عن الواقعة، فيما تم نقل الرجل فورا الى عيادة متخصصة من أجل تلقي المساعدة الطبية اللازمة على المستوى البدني والنفسي على حد سواء.

وقالت جريدة “إيفننج ستاندرد” في تقرير إن #الشرطة اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 79 عاماً، ويُشتبه في أنه قام بعملية الاستعباد للرجل الآخر البالغ من العمر 58 عاماً طيلة العقود الأربعة الماضية.

وأظهرت الصور التي التقاطها للمكان أن الكوخ الصغير ذو اللون الأخضر يحتوي على سرير بالٍ ومقعد معدني أبيض وتلفاز، أما الأرض فهي مغطاة بخرقة بالية أو ما يبدو أنه قطعة قماش أو قطعة من السجاد القديم.