في حفل زفاف غريب .. العريس بفستان أبيض مكشوف والعروس بالبدلة

نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية تقريرا حول حفل زفاف غريب من نوعه وخارج عن المألوف قرر فيه العروان القيام بتحدي ومفاجأة خلال مراسم الزفاف الذي أقيم بمدينة ” بلفاست ” في أيرلندا الشمالية أمام جميع الحاضرين .

حيث أقدم العريس على ارتداء فستان أبيض مكشوف في حين ارتدت العروس بدلة رسمية في مشهد أصاب الحاضرين بحالة من الذهول .

وقالت العروس التي تدعى ” سييرا أودونيل ” إنها دائما ما كانت تحلم أن ترتدي بدلة رسمية في حفل زفافها وأن تقوم بفعل شئ خارج عن مراسم الزواج التقليدية .. وإنها تمكنت من إقناع عريسها ” بوبي كوك ” بهذه الفكرة التي استطاعت تحويلها إلى حقيقة .

ولم يتوقف الأمر عند العروسين فقط بل قامت وصيفات العروس بارتداء البدل الرسمية خلال مراسم الزفاف و تمكن العريس أيضا من إقناع إثنين من أصدقائه بارتداء فساتين .

وأشارت الصحيفة إلى أن العروسين قررا إبقاء هذه الفكرة سرا عن ضيوف الحفل حتى يوم الزفاف وأن وصيفات العروس كن على علم بخطة الزوجين في حين أن أصدقاء العريس المقربين لم يكن لديهم أي فكرة عن الأمر حيث كان ” كوك ” يخشى أن يرفضوا الفكرة أو ينسحبوا ويرفضوا الحضور .. لذا قرر أن يفاجأهم بالموضوع يوم الزفاف وقد أصيبوا بحالة من الذهول لدى رؤية الفساتين قبل أن يدخل الجميع في نوبة ضحك .