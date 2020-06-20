أقام شابا سعوديا يدعى ” عبد الرحمن عبد الوهاب ” من مدينة مكة المكرمة حفل زواجه يوم أمس الجمعة عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا المستجد .

وتعود تفاصيل هذا الزواج الفريد من نوعه إلى إنه كان مقررا إقامة الزواج قبل إنتشار الفيروس وبعد هذه الأزمة اتفق عبد الرحمن مع أهل العروس على إقامة الحفل عن بعد .

وبعد تحديد موعد الزفاف قام بمشاركة المدعوين من أصدقاء وأقارب وزملاء لموعد الزفاف عبر البث المباشر لمشاركته الفرحة عن بعد دون الحاجة للحضور .

وبدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر بواسطة ” إنستجرام ” .. ومن اللافت في الأمر إنه بالفعل تم الزواج دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته وأهل العروس الذي كان حضورهم مثل غيرهم عن طريق البث المباشر .

وأشار عبد الرحمن عبد الوهاب إلى إنه تم تخصيص وقت لاستقبال التهاني عبر رابط الانستجرام المخصص لهذا الغرض واستمر أكثر من ساعتين من داخل شقته .. حيث تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بما فيهم أهله وأهل العروس .

وأضاف إنه بعد انتهاء البث انتقل إلى منزل أهل العروس تمهيدا للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول .