في ظاهرة طبية غريبة ونادرة تعرف بإسم ” هيمولاكاسكا ” تعاني منها طفلة هندية تبلغ من العمر 11 عاما حيث تبكي دما .

وقالت والدة الطفلة أن نوبات الدموع الدموية كانت تحدث لإبنتها بشكل يومي خلال الإسبوع الماضي .. فتتدفق الدماء فجأة إلى أسفل وجنتي الطفلة لعدة دقائق .

وأشارت الأم إلى أن هذا الأمر تكرر من مرتين إلى ثلاث مرات كل يوم ولكن بدون ألم .

وأجرى الأطباء عددا من الفحوصات لمعرفة السبب في هذا الأمر ولكن دون جدوى .. وتبين أن غدد الدموع لديها سليمة كما إنها لا تعاني من تاريخ من المرض أو الصدمات .

ورجح عدد من الأطباء إنه من الممكن أن تكون الهرمونات تلعب دورا في بعض الحالات على الأقل .