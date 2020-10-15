أجرت السيدة ” آمال ” شقيقة الفنان الراحل ” محمود ياسين ” لقاءا مع قناة ” Ten Tv ” في ظهور نادر له تحدثت من خلاله عن ذكرياتها مع شقيقتها وبعض التفاصيل عن حياته .

وبدأت السيدة آمال حديثها بالكلام عن فترة طفولتهما ونشأتهما حيث كانوا يعيشون في مدينة بورسعيد التي كان يعتز بها الفنان الراحل كثيرا وأشارت إلى إنه كان محبوبا من الجميع .

وقالت : ” كان طالب هنا في الثانوي وبعدين دخل كلية الحقوق وبعد ما اتخرج من الكلية اتجه للتمثيل لإنه كان بيحب التمثيل أوي وكان بيمثل في الجامعة وراح القاهرة واشتغل وعمل أفلام كتير ناجحة ” .

وتابعت السيدة آمال : ” كان طيب جدا وحبوب جدا وبيحب بلده وأخواته وبلده .. محمود عمل فراغ كبير أوي لما سابنا عند العيلة كلها ” .

وتحدثت شقيقة الفنان محمود ياسين عن أن والدهم السيد ” فؤاد ياسين ” كان يعمل في هيئة قناة السويس وخلال تلك الفترة كانوا يعيشون في فيلا تابعة للهيئة ثم حدثت الهجرة بعد ذلك وانتقلوا إلى القاهرة .

كما أشارت إلى أن الفنان الراحل من الناحية العائلية والإجتماعية كان حريصا على حضور جميع المناسبات ومتواجد مع العائلة ويهتم بأمورها .

وأضافت : ” كان بيحب أكل والدتي أوي وكان حنين جدا وسره كان معايا .. وكنا بنتكلم على طول وآخر مرة كان بيدلعني لما كلمته .. ال 10 شهور اللي فاتوا دول تعبت شوية حفيدي اتوفى شاب صغير ومن يومها وأنا معدتش بنزل وبكلم محمود في التليفون ” .

ولفتت في حديثها أيضا إلى الفنانة ” شهيرة ” زوجة الفنان ” محمود ياسين ” عن ما قامت به خلال فترة مرضه ووقوفها إلى جانبه فقالت : ” تعبت معاه أوي يا حبيبتي ربنا يجعله في ميزان حسناتها ” .