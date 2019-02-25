الصفحة الرئيسية منوعات في مشهد صادم.. شاهدوا ثعبان أسود يأكل آخر على أرضية مطبخ

في مشهد صادم.. شاهدوا ثعبان أسود يأكل آخر على أرضية مطبخ

بواسطة -
0 76
Snake Eats Snake For Supper

ثعبان أسود يأكل آخر

تحاول الثعابين تناول أي شيء يمكنك تخيله، بما في ذلك بلع ثعبان آخر إذا وجدته وجبة شهية.

نشرت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو مروع لثعبان أسود يلتهم ثعبانا آخر أصغر على أرضية مطبخ في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وظهر الثعبان يستغرق نحو دقيقة و7 ثوان للانتهاء من بلع نصف الثعبان الطويل.
كشف صاحب المنزل أنه عثر على ثعبان ميت بينما كان في طريقه إلى المنزل وقرر حملة معه واصطحابه إلى حيوانه الأليف، وهو عبارة عن ثعبان أسود من نوع “Pipe” وقام بتربيته داخل منزله لعدة أشهر.
وقال إن هذا النوع من الثعابين مشهور بين محبي الثعابين للونها الجميل وكونها غير سامة على الإطلاق.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.