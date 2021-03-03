كشفت وسائل إعلام محلية في دولة بوليفيا عن مقطع فيديو صادم وتقشعر له الأبدان من حادث سقوط مجموعة من الطلبة من الطابق الرابع إلى الأرض أثناء تَدافع طلاب داخل مبنى جامعي في مدينة إل ألتو الجبلية والذي وقع يوم أمس الثلاثاء.

فيظهر في مقطع الفيديو تدافع عدد كبير من الطلاب على شرفة داخلية لمبنى الجامعة مما أدى إلى انهيار السور الحاجز ويسقط مجموعة منهم على الأرض ويلقى خمسة طلاب على الأقل مصرعهم .

وكتب ” إدواردو ديل كاستيلو ” وزير داخلية بوليفيا في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن الحادث : ” في الوقت الحالي لدينا معلومات عن سقوط خمسة قتلى ونقل ثلاثة من المصابين إلى العناية المركزة ” .