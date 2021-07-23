في جريمة عنف أسري جديدة قتلت السيدة نجاح عباس عبيد صباح الإثنين في منزلها الواقع في مخيم البرج على يد زوجها المدعو حسن رحال/تونسي الجنسية.

وبحسب ما تناقلت حسابات لبنانية، فأنه وبعد تلقي نجاح عبيد كرتونة إعاشة من إحدى الجمعيات الخيرية قامت بتوزيع بعض المحتويات على الفقراء من جيرانها الأمر الذي أغضب زوجها ودفعه الى إطلاق خمسة عشر رصاصة من رشاش حربي كانت كافية لانهاء حياتها.

يا الله دخيلك https://t.co/9IHIXs0i1w — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) July 22, 2021

ويذكر أن الضحية كانت تعمل في المنازل لإعالة أولادها السبعة بسبب مرض زوجها وعدم قدرته على العمل وقد قتلت أمام إبنتيها ٧ سنوات و ١٤ عاماً اللتين كانتا حاضرتين ساعة الحادث.

جرى تكتم شديد في المجتمع الضيق للمخيم وجرى دفنها على عجل وحرص “البعض” على عدم اثارة الخبر في الإعلام واعطائه صفة العنف الأسري.

تم تسليم القاتل الى القوى الامنية اللبنانية تمهيدا لمحاكمته تحت إشراف القضاء المختص.