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قتل حماه بسبب سيلفي بملابس عارية لزوجته!

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قتل رجل في مصر حماه (والد زوجته) بسبب صورة لزوجته على هاتفها المحمول، وهي شبه عارية.
وأقر المتهم بقتل حماه طعناً ب​السكين​، باعترافات تفصيلية أمام وكيل نيابة المرج، فأكد أنه وقبل الحادث بأيام، عثر على صورة لزوجته في هاتفها المحمول وهي بملابس غير لائقة، قائلاً: “مراتي متصوّرة سيلفي بملابس عارية، فعاتبتها على تلك الصورة، ونشبت بيننا مشادة كلامية، ما دفعها لترك شقة الزوجية والذهاب لمنزل والدها”.
وأضاف أنه بعد إكتشافه عدم وجود زوجته في شقته، توجه الى منزل والدها لمعاتبتها وإعادتها لشقتها، إلا أنّ والدها تعدّى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على إثرها المتّهم سلاحاً أبيض، وطعن به حماه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقد أمرت نيابة المرج في مصر، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، بتهمة قتل والد زوجته.

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