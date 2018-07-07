قتل زوجته لأنه لا يريدها ان “تعيش مثل الحيوانات”!

دانت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأميركية سبعينياً متهماً بقتل زوجته المصابة بالالزهايمر بحجة أنه لم يُرد أن تعيش مثل الحيوانات المحتجزة في الأقفاص، إذا نُقلت إلى مأوى للعجزة.

واعترف فرانك مانسفيلد البالغ من العمر 74 عاماً، بإطلاق النار على زوجته فيليس مانسفيلد 53 عاماً، في منزلهما بمدينة إليزابيث سيتي، في كانون الأول 2016.

وكان فرانك يبحث عن مأوى مناسب لزوجته التي كانت تعاني الخرف والالزهايمر، عندما أدرك أن الموت أفضل لها، واتصل بالشرطة، لإبلاغها بإطلاقه النار على زوجته.

ووفق وثائق المحكمة، قال فرانك إنه اضطر إلى قتل زوجته، حتى لا تعيش مثل الحيوانات في الأقفاص، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.