شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هجومًا كاسحاً على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من دون أن يتردد في التأكيد على أن لقاح فايزر يمكن أن يجعل امرأة تُنبت لحية، وأن يحول شخصا إلى تمساح.

وقال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيغورو في شمال شرق البرازيل، “في العقد مع فايزر، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية. إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك”.

وكان يشير إلى اللقاح الذي طوره مختبر فايزر الأميركي وشركة بايونتيك الألمانية، وجرى اختباره في البرازيل لأسابيع وبدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة باستخدامه.

وقال الرئيس اليميني المتطرف بلهجة مستفزة: “إذا صار شخص سوبرمان أو نبتت لامرأة لحية، أو بدأ رجل يتحدث بصوت نسائي، فلا علاقة لهم بذلك”.

على الرغم من ممانعة الرئيس، قررت المحكمة العليا في البرازيل، الخميس، جعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميًا، لكن من دون أن يكون قسريًا في ثاني أكثر دول العالم تضرراً بعد الولايات المتحدة، مع نحو 185 ألف وفاة.

وهذا يعني أن السلطات لن تكون قادرة على استخدام القوة لإجبار شخص على أخذ اللقاح، لكنها ستكون قادرة على فرض غرامة عليه أو منعه من الذهاب إلى أماكن عامة معينة.

وكان بولسونارو قد أصيب بالمرض في يوليو وتعافى بعد عشرين يوما من دون أن تظهر عليه أعراض شديدة.