قضت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس الثلاثاء بإخلاء سبيل أحمد حلمي طولان ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” الفيرمونت ” بكفالة تقدر ب 100 ألف جنيه .

ويأتي هذا القرار بعد أن أمر النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ الرابع من شهر أغسطس لعام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس .

حيث أشارت الفتاة في شكواها إلى تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا واغتصابها في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة .

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود .. وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم إلى خارج مصر وأمرت بملاحقتهم دوليا .