قصة شاب يتحول من عامل نظافة لصاحب شركة بـ 10 مليارات دولار

” ريتيش أغروال ” شابا هنديا يبلغ من العمر 25 عاما يمتلك شركة ” أويو هوتلز ” المتخصصة في حجز الغرف الفندقية المتوسطة عبر الإنترنت .

والتي وصل تقييمها إلى 10 مليارات دولار عقب تأسيسها بنحو 6 سنوات فقط لتصبح ثاني أكبر شركة ناشئة هندية .

وتعود فكرة إنشاء أغروال لتلك الشركة والعمل في هذا المجال إلى رحلاته التي كان يقوم بها داخل الهند وإقامته في بعض بيوت الضيافة الغير لائقة وذلك لمحدودية ميزانيته .

مما دفعه إلى التفكير في العمل على إعادة تأهيل تلك الفنادق وجمعها في منصة واحدة .

وفي البداية قام ريتيش أغروال بالعمل كعامل نظافة في أحد الفنادق لمدة عام كامل لكي يكون على دراية بعمل الفنادق .

ثم قام بعد ذلك بترك الدراسة الجامعية من اجل الإنضمام لمنحة ” ثيل ” وهي منحة لرواد الأعمال لمدة عامين يرعاها مؤسس موقع ” باي بال ” والمستثمر في شركة ” فيس بوك ” .

وخلال عامين بعد مشاركته في تلك المنحة استطاع أغروال جمع 100 مليون دولار من المستثمرين ومن بينهم سوفت بنك لصالح شركته الناشئة .

وتدير الشركة نحو 1.2 مليون غرفة فندقية حول 80 شركة في العالم منها 590 ألف غرفة في الصين .. ودخلت الشركة السوق الأمريكي في وقت سابق من هذا العام وتغطي خدماتها حاليا نحو 7500 غرفة في 60 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية .

حيث بدأت الشركة بضخ أموال لإعادة تأهيل غرف تلك الفنادق من خلال إعادة التصاميم الخاصة بالغرفة وتزويدها بآلية الاتصال اللاسلكي ثم تقوم بعرضها على الجمهور .

ولم تكتف شركة أويو هوتلز بالعمل في تأهيل الفنادق فقط بل أصبحت تعمل في مجال توفير أماكن إقامة الطلبة وتوفير منازل لاستضافة المسافرين كما تعمل أيضا في مجال نشر المجلات .

وجمعت الشركة مؤخرا حوالي 1.5 مليار دولار من مؤسسها ريتيش أغروال وسوفت بنك كروب بجانب مستثمرين آخرين وسط مساع للتوسع في أسواق أجنبية مثل الولايات المتحدة وأوروبا .