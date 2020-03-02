كاتبة تتهم قطر بزراعة فيروس كورونا لاستهداف السعودية.. وعلا الفارس ترد: “كيف طورتي موهبتك؟”

أثارت الكاتبة السعودية نورا المطيري الجدل باتهامها قطر بدفع المليارات لزراعة فيروس كورونا في الصين لاستهداف السعودية.

فقد كتبت تورا المطيري في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط.”

شنهووووووووو 🧐 الذكاء والقدرات الخارقة هذه بالفطرة أو كيف طورتي موهبتك استاذة نوراااا — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) March 2, 2020

وقد أثارت تغريدة نورا المطيري ردود فعل واسعة جاء معظمها بشكل ساخر وكان احدها من الاعلامية الاردنية علا الفارس التي ردت عليها كاتبة: “شنهووووووووو الذكاء والقدرات الخارقة هذه بالفطرة أو كيف طورتي موهبتك استاذة نوراااا“.