علق الكاتب السعودي تركي الحمد على تصريحات شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف ،الاعمال، خلال برنامج تلفزيوني امس ووصفه للسعوديين بأنهم أهل بدو.

وقال الحمد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مشكلة عرب الشام نفسية قبل أي شيء آخر..غير مستوعبين، أو لا يريدون أن يستوعبوا، أن عرب السعودية من البدو، الذين كانوا يطلبون الرزق في ديارهم، قد شبوا عن الطوق، وتجاوزوهم بمراحل، وأصبحوا هم من يطلب الرزق في ديار البدو”.

وختم كلامه بالقول “لا أقول ذلك تشفيا، ولكن تقريرا لواقع لا يريد البعض الاعتراف به..”.

مشكلة عرب الشام نفسية قبل أي شيء آخر..غير مستوعبين، أو لا يريدون أن يستوعبوا، أن عرب السعودية من البدو، الذين كانوا يطلبون الرزق في ديارهم، قد شبوا عن الطوق، وتجاوزوهم بمراحل، وأصبحوا هم من يطلب الرزق في ديار البدو. لا أقول ذلك تشفيا، ولكن تقريرا لواقع لا يريد البعض الاعتراف به.. https://t.co/wEj6Qvqi1i — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 18, 2021

ثم قال في تغريدة اخرى: “أنا من لبنان ويهينني واحد بدوي!!!..نطق الغضب بما هو خاف في النفوس..وهل يعني ذلك أنك من شعب الله المختار؟..لي الفخر أن أكون بدويا وأصبحت ما أنا عليه اليوم..”.

أنا من لبنان ويهينني واحد بدوي!!!..نطق الغضب بما هو خاف في النفوس..وهل يعني ذلك أنك من شعب الله المختار؟..لي الفخر أن أكون بدويا وأصبحت ما أنا عليه اليوم.. https://t.co/302lTuOItB — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 18, 2021

يذكر ان هاشتاغات “حنا بدو” و”شرل وهبة” قد تصدرت تريند موقع تويتر في المملكة بعد تداول تصريح وزير الخارجية اللبناني على نطاق واسع.