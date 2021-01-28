أثار الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه إزالة رسمة السيف أسفل عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في العلم السعودي.

وقد نشر الأحمدي تغريدة قال فيها: “اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، وعدم توائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور”.

اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ

و (ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.

علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور: pic.twitter.com/2SfRnttlEC — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) January 27, 2021

بدوره، رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة الأحمدي قائلا: “السيف هو رمز للقوة والعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف، على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي”.

السيف هو رمز للقوةوالعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف, على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي https://t.co/M1RCh1QLDI — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 27, 2021

فيما أعرب بعض المغردين عن رفضهم لهذا الاقتراح، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا مشكلة فيه.

بس اي نوع صقعي او سلج او دخيني اتوقع جيل عيالكم يا الاحمري والحسين يمكن يقولون احذفوا النخله من علمنا حنى في عصر التكنلوجيا الحديثه وحطوا بدالها شكلطه سويسري احتمال (من شابه أباه فما ظلم) — فهد الدخيل (@fahad1937) January 27, 2021

انا اشوف نحط بالعلم قلوب كذا — لستُ مجرد خالد (@khalled770) January 27, 2021