انتقد الكاتب ” وائل لطفي ” الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية الشيخ الراحل ” محمد متولي الشعراوي ” خلال استضافته مع الإعلامي ” عمرو عبد الحميد ” في برنامجه ” رأي عام ” .

حيث اتهم وائل لطفي الشيخ الشعراوي بأنه كان متأثرا بفكر جماعة الإخوان المسلمين ومدرسة ” حسن البنا ” والفكر الوهابي .. كما أنه اتخذ موقفا معارضا لعمل المرأة .

وتابع : ” خطاب الشعراوي كان يساهم في إن الناس تحس إن الحياة اللي هم عايشينها دي مش مظبوطة .. الحياة المظبوطة لما نطبق الشريعة وكان بيدافع عن مفهوم ضيق جدا للشريعة إن إحنا نطبق الحدود ” .

وأضاف الكاتب وائل لطفي : ” تفكيره كان رجعيا بلا شك ومحافظ جدا ويبحث عن المتسق مع القديم ولا يقوم بالاجتهاد في شيء ” .