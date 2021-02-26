تصدر هاشتاغ “كلنا محمد بن سلمان” الترند العالمي على موقع تويتر بعدد تغريدات بلغ اكثر من 130 الف وذلك بعد صدور تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان “أجاز” عملية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وشارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ “#كلنا_محمد_بن_سلمان” بآلاف التعليقات، واعتبر الكثير منهم أن التقرير “اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية” ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه “محاولة لاستهداف” ولي العهد والمملكة.

صار لهم سنوات يتحدثون عن تقارير وأدلة موثوقة وفي النهاية طلع تقريرهم مجرد افتراضات، تقديرات، تخمينات، ضحة إعلامية لا أكثر .. #كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1089RAKHde — Naif Hadi نايفكو (@naifco) February 26, 2021

وجاء في التقرير الاستخباراتي، الذي نشر الجمعة، أن محمد بن سلمان “أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي”، مشيرا إلى أنه كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.

تقرير CIA بشأن #جمال_خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جداً أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد.

لكن متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا وصدرت فيها الأحكام النافذة؟#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/KGtfGudp8I — جابر القرني (@jabergarni1) February 26, 2021

وفي اول رد رسمي أصدرت وزارة الخارجية السعوية بيانا أكدت فيه أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

#بيان | حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله pic.twitter.com/otCSIwpzNn — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) February 26, 2021

وأكدت الخارجية في بيانها على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي – رحمه الله -.