تصدر هاشتاغ “كلنا محمد بن سلمان” الترند العالمي على موقع تويتر بعدد تغريدات بلغ اكثر من 130 الف وذلك بعد صدور تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان “أجاز” عملية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وشارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ “#كلنا_محمد_بن_سلمان” بآلاف التعليقات، واعتبر الكثير منهم أن التقرير “اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية” ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه “محاولة لاستهداف” ولي العهد والمملكة.
وجاء في التقرير الاستخباراتي، الذي نشر الجمعة، أن محمد بن سلمان “أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي”، مشيرا إلى أنه كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.
وفي اول رد رسمي أصدرت وزارة الخارجية السعوية بيانا أكدت فيه أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وأكدت الخارجية في بيانها على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي – رحمه الله -.