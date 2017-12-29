كيف تحذف بياناتك الخاصة من هاتفك الذكي؟! منوعات

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عند التخلص من الهاتف القديم سواءً ببيعه أو بإهدائه للآخرين، يتعين علينا قبل ذلك التأكد من حذف البيانات الخاصة بصورة صحيحة.

وأوضح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات أن إرجاع الهاتف الذكي إلى إعدادات المصنع لا يكفي لإزالة البيانات بأمان وعدم استرجاعها مرة أخرى.

لذا يجب تفعيل خاصية تشفير البيانات، إن لم تكن فعالة من قبل، وبعد ذلك يمكن إعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع، فيتعذر على المالك الجديد للجهاز الجوال قراءة أي بيانات.

وإذا كان الهاتف الذكي لا يدعم وظيفة تشفير البيانات، فإنه يجب حذف البيانات أولاً، ثم إعادة الكتابة على الذاكرة بالكامل من خلال تشغيل الكاميرا على وضع تسجيل الفيديو، مع مراعاة عدم التطرق إلى حوارات خاصة أثناء تسجيل الفيديو حتى لا يظهر الصوت في مقطع الفيديو، وبعد ذلك يتم إفراغ الذاكرة مجدداً وإعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع مرة أخرى.