أكد البيت الأبيض ان نتيجة فحص كورونا لنجلة لـ ايفانكا ترامب، نجلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومستشارته، وزوجها جاريد كوشنر جاءت سلبية.

وكانت إيفانكا ترامب قد أعربت عن أمنيتها بالشفاء العاجل لوالدها الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، وغردت إيفانكا على حسابها بموقع “تويتر”، قائلة: “نصلى من أجل الشفاء العاجل لوالدى وميلانيا ولكل المتأثرين بفيروس كورونا. وبينما يحاربون هذا معًا، سيواصل الرئيس الكفاح من أجل شعب هذا البلد العظيم”.

Praying for the swift recovery of my father and Melania and for all those impacted by COVID-19.



As they fight this together, the President will continue to fight for the people of this great country. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 2, 2020

كان شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن الرئيس الأمريكي وزوجته المصابان بكورونا باقيان فى البيت الأبيض، وأعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكى دونالد وترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيرس كورونا، أن صحتهما جيدة.

وقال الطبيب المشرف، شون كونلى، فى بيان، اليوم الجمعة: “تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تأكدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2. الرئيس والسيدة الأولى فى حالة جيدة فى الوقت الحالى، ويعتزمان البقاء فى البيت الأبيض فى فترة علاجهما”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!”، ليثير هذا الإعلام ردود أفعال واسعة، ويعلن البيت الأبيض إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وأصدر البيت الأبيض جدول عمل محدثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره، وبحسب بيان البيت الأبيض سيشارك ترامب في الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر “الفيديو كونفرس”، لدعم كبار السن المعرضين لخطر فيروس كورونا “كوفيد-19″، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بدون حضور صحفى.