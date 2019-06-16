كيم كاردشان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نورث في ” أرض الحلوى “

شاركت نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كاردشيان ” محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام الحفل الذي أقامته بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ” نورث ” السادس .
حيث نشرت صورة تجمعها بابنتها وكتبت قائلة : ” عيد ميلاد سعيد يا فتاتي الحلوة .. كانت آخر 6 سنوات من أفضل ما في حياتي حيث رؤيتك وأنتي تكبرين .. أمك تحبك إلى الأبد ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Happy Birthday my sweet girl! The last 6 years have been the best of my life raising you and seeing you grow up. Mommy loves you forever and beyond!
وأقامت كيم حفلا كبيرا مليئا بالألوان ضمن طابع أرض الحلوى في الفناء الخلفي لقصرها الفاخر البالغ ثمنه 60 مليون دولار .
حيث امتلأ المكان بمختلف ديكورات الحلويات المفضلة للأطفال وزينت حلويات السكاكر الضخمة المكان .. كما أحضرت كيم شاحنة آيس كريم حقيقية قدمت مختلف نكهات الآيس كريم لضيوف الحفل .
ووصف المتابعين الحفل بإنه كان باذخا ومترفا لحد لا يتصوره الجميع .