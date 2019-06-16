كيم كاردشان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نورث في ” أرض الحلوى “

شاركت نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كاردشيان ” محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام الحفل الذي أقامته بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ” نورث ” السادس .

حيث نشرت صورة تجمعها بابنتها وكتبت قائلة : ” عيد ميلاد سعيد يا فتاتي الحلوة .. كانت آخر 6 سنوات من أفضل ما في حياتي حيث رؤيتك وأنتي تكبرين .. أمك تحبك إلى الأبد ” .

وأقامت كيم حفلا كبيرا مليئا بالألوان ضمن طابع أرض الحلوى في الفناء الخلفي لقصرها الفاخر البالغ ثمنه 60 مليون دولار .

حيث امتلأ المكان بمختلف ديكورات الحلويات المفضلة للأطفال وزينت حلويات السكاكر الضخمة المكان .. كما أحضرت كيم شاحنة آيس كريم حقيقية قدمت مختلف نكهات الآيس كريم لضيوف الحفل .

ووصف المتابعين الحفل بإنه كان باذخا ومترفا لحد لا يتصوره الجميع .