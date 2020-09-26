حلت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” ضيفة مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها ” معكم ” .

وتحدثت أميرة مختار خلال الحلقة وللمرة الأولى عن السبب من وراء إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد على الرغم من جميع الإحتياطات التي كانت تلتزم بها طوال الوقت للوقاية من الإصابة بالمرض.

حيث أشارت إلى أن المكان الوحيد الذي كانت تضطر فيه إلى عدم ارتداء ” الماسك الطبي ” والاحتكاك بالناس هو مكان التصوير حيث كانت تصور مسلسلها الأخير ” لعبة النسيان ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

وأضافت أن مساعدة رجاء الجداوي كانت تعاني من دور برد عنيف ومن المرجح أن تكون العدوى منها على الرغم من إنه تم تشخيص حالتها بإنها تعاني من نزلة شعبية .

وتابعت أميرة مختار عن اكتشاف إصابة والدتها بالمرض فقالت : ” كنا قاعدين في البيت وبنرتب للعيد قالتلي إنها حاسة إنها حرانة أوي .. قيسنا الحرارة لقيناها 40 وبدأت الكورونا ومجلهاش أي أعراض تانية وعملنا المسحة واتأكدنا إنها كورونا بعدها ب 24 ساعة ” .