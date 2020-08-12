نشرت صحيفة ” تلغراف ” البريطانية تقريرا حول شاب سوري يدعى ” فنر عمر ” البالغ من العمر 30 عاما وهو لاجئ في ألمانيا وتحول إلى بطل بها .
وذلك بعد قيامه بإنقاذ سيدة ألمانية تعمل متدربة في الشرطة الألمانية من الاغتصاب عندما رأى رجلا يهاجم سيدة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد من الإسبوع الماضي .
وكشف التقرير تفاصيل عن الواقعة وعن اللاجئ السوري الذي فرّ إلى ألمانيا من سوريا قبل 4 سنوات ويعمل ميكانيكي سيارات في مدينة ووبرتال .
حيث قال أن فنر عمر كان يقود سيارته فجر الأحد عندما شاهد سيدة تتعرض لمطاردة من جانب رجل يحاول اغتصابها ليقرر السير ورائهما بعد أن شعر بالقلق مما شاهده .
ثم رأى الرجل وهو جاثم على جسد السيدة بعد أن وضع إحدى يديه على فمها والأخرى حول عنقها فيما كانت السيدة تقاومه بشدة ولكن الرجل كان أقوى منها .
وبمساعدة المارة تمكن فنر من التغلب على الرجل الذي حاول الهروب والسيطرة عليه إلى أن حضرت الشرطة وقامت باحتجازه .
ونقلت الصحيفة عن اللاجئ السوري قوله : ” لم أكن خائفا خلال المواجهة كان تفكيري منصبا على إنقاذ السيدة .. إذا حدث نفس هذا الأمر لإبنتي فإنني سأحتاج إلى مساعدة الآخرين ” .