تقدم المحامي ” أيمن محفوظ ” ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد هيئة رقابة المصنفات الفنية لإعطائهم ترخيصا لبعض المسلسلات الرمضانية بالعرض على الرغم من احتوائها على مشاهد جنسية وأخرى تحض على العنف والإرهاب .

وتضمن البلاغ المطالبة بوقف عرض 4 مسلسلات درامية تحديدا وهي : اللي مالوش كبير والطاووس ولحم غزال وملوك الجدعنة .

فجاء في بلاغ أيمن محفوظ : ” دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة وتعاطي المخدرات والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ ” .

وتابع : ” هذا الحال الذي وصلنا إليه يعد مسئولية الرقابة على المصنفات التي يتمثل دورها في حماية المجتمع بالرقابة على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة على المصنفات رقم 340 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية طبقا لنص المادة الثامنة ” .

وأضاف أن هذه النصوص القانونية تلزم القائمين بهيئة الرقابة على المصنفات الفنية بعدم السماح بعرض أي عمل مخالف للقيم والآداب .

وطالب المحامي أيمن محفوظ بوقف عرض المسلسلات الأربعة بعد خروجها عن الآداب والتحقيق العاجل في هذا الأمر .