لبنان تتقدم على مصر.. تقرير دولي يكشف البلدان الأكثر تلوثا في العالم.. تعرف على مركز السعودية

كشف تقرير دولي جديد يتعلق بالتلوث البيئي عن زيادة التلوث في جميع أنحاء العالم بنسب متفاوتة، خصوصا في الدول الصناعية والنامية التي تعاني من ضعف الحماية البيئية.

ونقلا عن وكالة سبوتنيك العالمية أن التقرير الصادر عن موقع numbeo سلط الضوء على الدول الأكثر تلوثا في العالم وجاءت قارة آسيا فتصدرت اللائحة واحتلت دولة منغوليا رأس القائمة وتلتها ميانمار وجاءت أفغانستان في المركز الثالث ومن بعدها بنغلاديش.

أما المفاجأة الكبرى كانت مع حصول لبنان على المرتبة الخامسة من حيث نسبة التلوث عالميا وسجل حوالي 87.39% وتقدمت على دول كبرى مثل نيجيريا ومصر والصين وغيرها من الدول التي تتميز بعدد سكاني أكبر.

أما الدول العربية التي أتت بعد لبنان فكانت مصر التي جاءت في المركز الثامن والأردن في المركز 15 والعراق 18 والكويت 28 والسعودية احتلت المركز 37 عالميا. أما روسيا فاحتلت المركز 51 عالميا وسجلت فنلندا أقل نسبة عالمية في التلوث، تليها أيسلندا، فإستونيا، فالسويد.