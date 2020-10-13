كشفت الإعلامية السعودية ” لجين عمران ” في حوار لها مع صحيفة ” النهار ” اللبنانية عن حاجتها الشديدة إلى حب ينتشلها على حد قولها .

وتحدثت لجين عمران عن مواصفات الرجل التي تبحث عنه للارتباط بأن يكون ظهر وسند لها ويعتمد عليه .

وقالت : ” لا أحتاج إلى علاقة سيتغير مسمى الحب فيها فحينها المرأة تصبح خائفة وغير مطمئنة إما من بخل مادي وعاطفي أو خيانة .. فهي باتت سهلة جدا ومتاحة بسبب إغراءات هذا الزمن الرخيصة كل شيء أصبح متاحا وسهلا ورخيصا ” .

وأضافت : ” أنا لا أنصح المرأة أبدا بهذه العلاقة ( الزواج ) التي هي في ظاهرها حب وفي الحقيقة وجع راس ومن الأفضل للمرأة أن تكون وحدها بين أهلها وأصدقائها ومحبتهم ” .

وبسؤال لجين عمران حول إن كانت تهتم بالشكل للرجل التي تريد الارتباط به أجابت قائلة : ” أنا في الحقيقة لا أهتم كثيرا بالشكل وكل من حولي وعلى علم بتجاربي يعرفون أن جمال الرجل آخر ما أفكر به بل تهمني شخصيته وتفكيره ” .