نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

وأوضح بدر العساكر مناسبة التقاط الصورة المنشورة في حسابه عبر تويتر، الجمعة، قائلا إنها كانت على هامش “لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر”.

وظهر الثلاثة في ملابس رياضية غير رسمية، مرتدين “شورت” وتي شيرت أو قميص قصير الكمين.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني، أنهى بيان القمة الخليجية في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، خلافًا اندلع منتصف 2017، بين السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، مع قطر. ومنذ ذلك الحين، تبادل قادة هذه الدول الرسائل واللقاءات والزيارات في مناسبات مختلفة.

وأثارت الصورة حالة واسعة النطاق من التفاعل عبر موقع تويتر.