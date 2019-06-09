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لقطات من احتفال ملكة بريطانيا بعيد ميلادها ال 93

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احتفلت بريطانيا يوم أمس بعيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية والتي اعتادت أن يكون يوم الثامن من يونيو على الرغم من إنها ولدت في الحادي والعشرين من إبريل عام 1926 .

وشارك أكثر من 1400 جندي و 300 حصان و 400 موسيقي في عرض عسكري ملون للإحتفال بعيد الميلاد الرسمي لملكة بريطانيا وهو الاحتفال ال 70 الذي يقام لها .

وأظهرت صور ولقطات البث المباشر مشاركة الملكة هذا العام من داخل عربة ملكية تجرها الخيول .

كما أظهرت مشاركة دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل .. كما شارك في الاحتفال دوقة كامبريدج ودوقة كونرويل .

وتعد الملكة إليزابيث صاحبة اطول مدة حكم في تاريخ بريطانيا حيث إنها توجت ملكة على عرش بريطانيا منذ عام 1953 أي منذ ستة وستون عاما .

وعادة ما تحتفل الملكة بعيد ميلادها الرسمي باستعراض ملون .. ويعود تقليد عيدي الميلاد إلى اكثر من 250 عاما عندما انشأه الملك جورج الثاني .

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