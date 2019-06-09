لقطات من احتفال ملكة بريطانيا بعيد ميلادها ال 93

احتفلت بريطانيا يوم أمس بعيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية والتي اعتادت أن يكون يوم الثامن من يونيو على الرغم من إنها ولدت في الحادي والعشرين من إبريل عام 1926 .

وشارك أكثر من 1400 جندي و 300 حصان و 400 موسيقي في عرض عسكري ملون للإحتفال بعيد الميلاد الرسمي لملكة بريطانيا وهو الاحتفال ال 70 الذي يقام لها .

وأظهرت صور ولقطات البث المباشر مشاركة الملكة هذا العام من داخل عربة ملكية تجرها الخيول .

كما أظهرت مشاركة دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل .. كما شارك في الاحتفال دوقة كامبريدج ودوقة كونرويل .

وتعد الملكة إليزابيث صاحبة اطول مدة حكم في تاريخ بريطانيا حيث إنها توجت ملكة على عرش بريطانيا منذ عام 1953 أي منذ ستة وستون عاما .

وعادة ما تحتفل الملكة بعيد ميلادها الرسمي باستعراض ملون .. ويعود تقليد عيدي الميلاد إلى اكثر من 250 عاما عندما انشأه الملك جورج الثاني .