نشرت ” لينا الفيشاوي ” إبنة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة طفل .

والتي كشفت من خلالها عن أن هذا الطفل هو أخوها غير الشقيق ” تيتوس ” .

فكتبت في تعليقها على الصورة : ” إنه أخي تيتوس الفيشاوي .. أنا سعيدة جدا لأنه أصبح أخيرا في حياتي ولأنه باتت لدي ذكريات معه ” .

وتابعت لينا الفيشاوي : ” أحبك كثيرا تيتوس ولا يسعني انتظار لقائك قريبا ” .

وأرفقت مع التعليق هاشتاج توضح من خلاله أن الصورة تعود إلى العام الماضي أي 2019 وأنه أخوها من أم أخرى ويقيم في ألمانيا .