على وقع الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال اليوم الإثنين باقتحامها المسجد الأقصى وقمع المعتكفين داخله، رصد ناشطون في القدس، نداءات استغاثة من مآذن المسجد تصدح بعبارة “أين صلاح الدين”.

ويسُمع في الفيديو أحد الأشخاص وهو يستصرخ: “أين صلاح الدين” متعهدا أن المستوطنين الإسرائيليين لن يمروا إلى المسجد الأقصى “إلّا على أجسادنا وأرواحنا” كما تُسمع هتافات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

لقد أسمعت لو ناديت حيـًا ولكن لا حياة لمـن تنادي !!! #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/dNNjUWZ4Ta — عُلا الفارس (@OlaAlfares) May 10, 2021

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، إن 180 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات الدائرة في المسجد الأقصى ومحيطه.

قبل قليل… نداء استغاثة يطلق من مكبرات الصوت في المسجد الأقصى لأول مرة منذ اكثر من 20 عاماً pic.twitter.com/gqxhdyaYaS — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 10, 2021

وكان المئات من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.

ومنذ مطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن نيتها تنفيذ “اقتحام كبير” للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم الإثنين)، بمناسبة ما يسمى بـ”يوم القدس” العبري الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

لكنّ شرطة الاحتلال أعلنت صباح اليوم أنها لن تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى.