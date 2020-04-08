أعلن ” جاك دورسي ” مؤسس موقع ” تويتر ” في تغريدة له عن تبرعه بمبلغ قدره بليون دولار أمريكي وذلك لمواجهة فيروس كورونا ليكون بذلك التبرع الأكبر لمكافحته .

وأشار جاك دورسي في تغريدته إلى أن هذا المبلغ يعادل 28 % من مجمل ثروته .

وكتب في تغريدته قائلا : ” لماذا الآن ؟ .. لأن الاحتياجات أصبحت ملحة بصورة متزايدة .، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي ” .

وتابع : ” آمل أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل .. الحياة قصيرة جدا لذلك دعونا نفعل كل ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن ” .

يذكر أن ” مارك زاكربرغ ” مؤسس موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن أنه سيتبرّع بمبلغ 25 مليون دولار لتمويل الأبحاث في مجال علاج فيروس كورونا .