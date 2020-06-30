نشرت السعودية رهف القنون، المقيمة في كندا، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله عن ولادة طفلها الاول.

وقالت رهف القنون في مقطع الفيديو الذي لم تظهر فيه بوجهها: ”يا جماعة كل اللي ما صدق إني كنت حامل يعني بذري يعني لسه جديد.. حرفيًا لسه نفس صارلي كام يوم“.

وتركت تعليقا على الصورة قائلة إنها لن تعود للسعودية وستستقر في كندا بسبب وجود زوجها وطفلها موضحة أنها تحدثت مع أهلها منذ شهر ويعرفون كل شيء عنها.

وكتبت رهف القنون: ”أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون مستقرة وعندي زوج وطفل كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع.. قالوا لي كلمة: (كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة) انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي“.