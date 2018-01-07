ما أسباب تأخر الحمل عند بعض النساء وهل هناك علامات تأشر لذلك...

ما أسباب تأخر الحمل عند بعض النساء وهل هناك علامات تأشر لذلك قبل الزواج؟ صبايا

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قبل الزواج قد تظهر بعض العلامات على الفتاة تشير أن حملها المستقبلي قد يتأخر،ويجب أن تبحث عن علاج قبل تفاقم الحالة، ولا تشعر بالخجل حين تحدث أمها عن الأعراض التي تعاني منها، كما أن بعض الأمهات لا يصحبن بناتهن للطبيب بحجة أن البنت لا تنكشف على الأطباء حتى تتزوج، ولكن تكون قد وصلت لمرحلة متأخرة، ولذلك ينبهك الدكتور عدلي الحاج اختصاصي النساء والولادة لأهم هذه العلامات وهي:

• زيادة الشعر في الجسم: وهي من علامات زيادة هرمون الذكورة والتي يجب فحصها والبحث عن طريقة لخفضه في حال ارتفاعه عن المعدل الطبيعي.

• عدم انتظام الدورة الشهرية: من مؤشرات تأخر الحمل التي تشير لعدم انتظام التبويض أو ضعف التبويض، وكذلك وجود مشاكل هرمونية والعامل النفسي يلعب دوره أيضاً.

• ارتفاع هرمون الحليب: وهو بالمناسبة يرتفع عند الجنسين، وفي المعدل الطبيعي تبلغ نسبته عند الفتاة غير المتزوجة 25ng/mL.

• تكيس المبيض: ويكون سببه زيادة الوزن واضطراب الهرمونات، وضعف جهاز المناعة لدى المرأة، ويجب أن يعالج لكي يحدث الحمل.

• التوتر والضغط النفسي: يؤدي لتأخر الحمل خاصة مع استعدادات الزواج، وسؤال الأهل عن حدوث الحمل بعد أشهر قليلة، والتفكير الدائم بموعد الدورة الشهرية.