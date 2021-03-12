تنتشر العديد من الأخبار عن ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، خصوصاً عن حياته الشخصية اذ انها بعيدة عن الأضواء بقرار من زوجته وأولاده حسب تصريحاته، وتكثر المنشورات التي تشير الى ان الأمير تزوج أكثر من مرة، الا انه الموضوع عارٍ من الصحة، فقد صرح الأمير بأنه تزوج مرة واحدة فقط ولديه أربعة أولاد من زوجته ابنة عمه الأميرة ​سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود​ التي ارتبط بها رسمياً عام 2008.

أما بالنسبة لـ”باربي الصغيرة” التي دخلت حياته، فهي ليست الا زوجته التي يلقبها البعض بهذه التسمية، حسب ما أفادت بعض المعلومات نظراً، الى نعومة بشرتها وجمالها اللافت.





