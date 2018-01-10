ما هي العوامل التي تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية!.. اتبعي هذا النظام...

ما هي العوامل التي تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية!.. اتبعي هذا النظام الغذائي! صبايا

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عندما تلاحظين ان دورتك الشهرية تتأخر عن موعدها حوالي الأسبوع أو أكثر، عليك مراجعة نظامك الغذائي وإدخال بعض التعديلات عليه.

وبحسب موقع صحتي، من أبرز العوامل التي تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية:

– التوتر والضغط النفسي

– قلّة التغذية

– حبوب منع الحمل

– انخفاض وزن الجسم

– تناول الكثير من الطعام الذي يحتوي على الهرمونات والكورتيزون مثل الدجاج المصنع

– زيادة الوزن

– ممارسة الرياضة بشكل كثيف

– بعض الظروف الصحية مثل تكيّس المبايض، الأورام الليفية الرحمية وغيرها.

ومن الأطعمة التي تساعد على انتظام الدورة الشهرية:

-البابايا

فإنه يحفز الحيض حتى إذا كنت تعانين من فترات خفيفة أو متأخرة عن موعدها.

-البقدونس

تناول شاي البقدونس مرتين في اليوم، يساعدك في الحصول على دورتك الشهرية في موعدها تماماً ودون أيّ تأخيرٍ.

-الكركم

يمكنك تناول مسحوق الكركم قبل وأثناء الدورة الشهرية، ما يساعدك ليس فقط على تنظيمها بل على التخفيف من الآلام والتشنجات التي ترافقها أيضاً.