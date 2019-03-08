ما هي “ليلة الرغائب” التي يحتفل بها الاتراك في ليلة اول جمعة من رجب؟

أحيا الأتراك مساء أمس الخميس، ليلة الرغائب أو ما يسمى بالتركية “رغائب قنديلي”، وهي ليلة أول جمعة من شهر رجب حسب التقويم الهجري، وتكون الأجواء في المساجد مفعمة بالصلاة والدعاء والقيام تقرباً إلى الله.

ويولي الأتراك اهمية كبرى لليلة الرغائب، وتحتل موقعا مهما في ثقافة الشعب التركي، إيمانا بأن الدعاء في هذه الليلة الخاصة لا يرد، وأن الثواب والأجر فيها يعادل أضعاف غيرها من الليالي.

كما تكتسب ليلة الرغائب أهمية خاصة، كونها فاتحة للشهور المباركة، رجب وشعبان ورمضان، ويسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب، والتعبد فيها أسوة به في الليالي “الكبيرة” كالعشر الأواخر من شهر رمضان، ويوم عرفة، وليالي الجمعة.

وتعود عادة الأتراك في الاحتفال بليلة الرغائب، إلى عهد السلطان العثماني سليم الثاني، حيث كانت تزين الجوامع في عهده ليلتها، وتقام الصلوات حتى طلوع الفجر، ويحمل الطعام للمصلين، وتشيع روح التضامن والبركة بين الشعب.

ويحرص الاتراك في ليلة الرغائب المباركة على زيارة المسـاجد الكبيرة في مدينة إسطنبول وفي غيرها من المدن التركية، حيث تقام الصلوات وتقرأ الأدعية ويتلى القرآن، ويمكن لكل من يحضر ليلة الرغائب في تركيا، أن يلمس الأجواء الروحية خاصة وأن الأغلبية العظمى من الشعب التركي هم من المسلمين.