مبروك عطية : وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية حرام شرعا

في تصريحات للداعية الإسلامي وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور ” مبروك عطية ” في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر والمذاع على قناة ” mbc مصر ” قال أن وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية حرام شرعا .

واستنكر الدكتور مبروك عطية انتشار ظاهرة تواجد المقاهي الشعبية وسط الأحياء السكنية خاصة في محافظات القاهرة الكبرى .

وأكد أن هذا السلوك سلوكا غير مقبول دينيا وإسلاميا لأن الجلوس على المقاهي المتواجدة وسط الأحياء السكنية ينتج عنه إزعاج للسكان الأمنين .

وقال : ” حرام شرعا إزعاج ساكنين آمنين بألفاظ خادشة وأصوات الدومينو والتحرش بكل سيدة تمر أمام بعض الجالسين على المقهى ” .

وأشار مبروك عطية إلى ضرورة وجود مثل هذه المقاهي في مناطق بعيدة عن السكان مثل ما يحدث عند إنشاء المصانع والشركات .

وأن تخصص الدولة منطقة خاصة للمقاهي أمام المصالح الحكومية أو ما شابهها قائلا : ” مش حرام الناس تقضي وقت راحة في أي مكان تريد، لكن لا يجب أن يأتي ذلك على حساب السكان الآمنين ” .