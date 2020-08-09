نشرت ” زينب فياض ” إبنة الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علقت من خلاله على أحداث إنفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” بيروت .. لطفك يارب ببلدي لبنان .. رحمتك يارب ” .

لترد إحدى المتابعات عليها في تعليق لها متمنية الموت لوالدتها هيفاء وهبي فقالت : ” ياريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها ” .

وهو ما أثار غضب زينب فياض وردت على هذا التعليق بقوة وقالت : ” إن شاء الله لقلبك يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي ” .