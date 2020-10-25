وجهت إحدى المتابعات رسالة إلى ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تتساءل من خلالها حول مقبرة الراحلة .

حيث أشارت المتابعة في تعليقها إلى رؤيتها لمقطع فيديو لمقبرة الفنانة رجاء الجداوي أثار حزنها بسبب تحطمه من الداخل ودخول الحشرات إليه .

فكتبت قائلة : ” الله يرحمها معلش يا أميرة تقبلي مني الكلمتين .. أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء هو ماله المدفن مكسر وكأنو صار له سنين ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات ” .

وتابعت : ” والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها وهي صارت بتهم كل الناس .. ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار .. كانت كل التعليقات هي بنتها فين ” .

لترد أميرة مختار على ذلك مشيرة إلى أن المقبرة تتعرض للترميم منذ أكثر من عام فقالت : ” هو بالفعل تحت الترميم من أكثر من سنة ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع ” .

وأضافت : ” أما عن سؤال أين إبنتها فأنا غير مسئولة عن الترميم .. هناك كِبار العائلة هم المسئولين ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة ” .

واختتمت أميرة مختار ردها قائلة : ” وشكرا للاهتمام وكما كانت تقول أمي مش مهم فوق شكله إيه المهم تحت منور قد إيه .. اللهم أَنِر قبورنا جميعا ” .