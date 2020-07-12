تعرضت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” للهجوم والانتقاد من جانب أحد المتابعين في تعليقا له على الصورة التي نشرتها مؤخرا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

والتي ظهرت بها وهي تحتفل بوصول عدد متابعيها عبر قناتها على يوتيوب إلى 100 ألف متابع حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا وتحمل بييدها تورتة .. فيما كانت شقيقتها التي لم تظهر بالصورة تقف خلفها ممسكة ببلالين عبارة عن رقم 100 .

وكتب هذا المتابع في تعليقه على الصورة واصفا إياها بالبقرة وساخرا من جسمها فقال : ” يا شين البقر سووا نفسهم رشيقات ” .

لترد روان بن حسين عليه غاضبة : ” يا شين الذكر لا عمل نفسه رجال ” .