تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد حالة تحرش خلال حفل افتتاح الموسم الثاني من موسم الرياض.

وقد تصدر هاشتاغ “متحرش_موسم_الرياض” ترند موقع تويتر في المملكة حيث غرد الكثيرون عن غضبهم من مثل هذه الحالات الشاذة عن المجتمع السعودي.

ماتدري وش تقول على هالخياس pic.twitter.com/XpPnI92cGZ — Bader (@B4derz) October 20, 2021

وجاء في بعض التعليقات: “كان المفترض وجود حاجز بين الشباب والبنات لان تواجدهم مع بعض بدون رقابة راح يحول الوضع من موسم الرياض الى موسم التزاوج،ىحرشهم بهذي الطريقة وتوثيق الحدث وكأنه شيء طبيعي يدل على ان النظام الأمني لك عليه،لحد الأن مافي رادع أمني قوي يخافه المىحرش.”.

#متحرش_موسم_الرياض كان المفترض وجود حاجز بين الشباب والبنات لان تواجدهم مع بعض بدون رقابة راح يحول الوضع من موسم الرياض الى موسم التزاوج،ىحرشهم بهذي الطريقة وتوثيق الحدث وكأنه شيء طبيعي يدل على ان النظام الأمني لك عليه،لحد الأن مافي رادع أمني قوي يخافه المىحرش. — رئال (@QVl1ll) October 21, 2021

فيما قالت اخرى: “والله اغلبهم مريضين وش ذي الافعال القدْره يحسبون نفسهم ماراح يتعاقبون ولا ايش ؟ وغير هذا كله فيه ناس قاعده تبرر وتبريرهم الوحيد عبايتها ملونه يعني الحين اللون الاسود راح يوقفهم عن افعالهم القدْره ؟ صدق من قال عقولكم في مكىاويكم”.

والله اغلبهم مريضين وش ذي الافعال القدْره يحسبون نفسهم ماراح يتعاقبون ولا ايش ؟ وغير هذا كله فيه ناس قاعده تبرر وتبريرهم الوحيد عبايتها ملونه يعني الحين اللون الاسود راح يوقفهم عن افعالهم القدْره ؟ صدق من قال عقولكم في مكىاويكم #متحرش_موسم_الرياض pic.twitter.com/MpDmrlOl7x — joud (@iwcli) October 21, 2021

وكان قد افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، موسم الرياض في نسخته الثانية، مساء الأربعاء، وسط أجواء احتفالية صاخبة كما كشف عن مشاركة اكثر من 750 الف زائر في حفل الافتتاح.