متصلة تهاجم رضوى الشربيني ودعاء صلاح : ” إنتوا خربتوا بيوتنا وكنت هتطلق بسبب كلامكم “

شهدت حلقة برنامج ” إنتي الأقوى ” يوم أمس الجمعة الذي تقدمه الإعلامية المصرية ” دعاء صلاح ” على قناة ” المحور ” الفضائية المصرية هجوما من إحدى المشاهدات .

حيث تلقت دعاء صلاح إتصالا هاتفيا خلال الحلقة من مشاهدة تدعى ” رنا ” تبلغ من العمر 27 عاما هاجمت فيه دعاء صلاح والإعلامية المصرية ” رضوي الشربيني ” أيضا واتهمتهما بأن برامجهم كانت ستتسبب في طلاقها لأن المحتوي الذي يقدموه يشجع المرأة علي خراب البيوت والتمرد علي عيشتها وأن نوعية هذه البرامج لا تقدم النفع بقدر ما تقدمه من ضرر .

فقالت : ” نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد ما بتضرنا .. أنا كان بيتي هيتخرب وكنت هتطلق بسبب البرامج وبسبب إننا مبقيناش قادرين نستحمل .. إنتم شايفين الحياة غيرنا .. إنتم مش عايشين معانا في بيوتنا ” .

وأضافت المتصلة : ” أنا كنت هتطلق والمشكلة مكانتش من عند جوزي ده كان علشان أنا سمعتلكوا علشان كنت بس بدور على حقوقي ونسيت عيوبي ومشاكلي وجه عليا وقت مكنتش طايقة عيشتي .. اتقوا الله فينا وزي مابتدونا المحتوى اللي ناخد بيه حقوقنا أدونا المحتوى اللي نحافظ بيه على بيوتنا ” .

وحرصت دعاء صلاح على الرد على المتصلة والدفاع عن نفسها وعن زميلتها رضوى الشربيني قائلة : ” إحنا بننزل من بيوتنا علشان نقدم رسالة ولو مش هتفيدك هتفيد غيرك ” .

وأشارت إلى ان رضوى الشربيني تقدم محتوى عن المرأة في العلاقات العاطفية وأنها تساعد على حل المشاكل وليس التسبب في الطلاق وخراب البيوت كما ادعت المتصلة .