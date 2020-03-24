مجموعة قنوات روتانا تستعد لإطلاق قناة ” روتانا كيدز “

أعلن مسئولون بمجموعة قنوات روتانا عن إنطلاق قناة خاصة بالأطفال هي قناة ” روتانا كيدز ” مطلع شهر إبريل المقبل والتي ستقدم مضمونا مسليا وتعليميا لأطفال العالم العربي .

وجاءت تلك الخطوة لمساعدة العائلات على قضاء وقت ممتع ضمن نطاق منازلهم ولحثهم على عدم تركها في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتتضمن برامج القناة أفضل الإنتاجات العربية والعالمية والتي ستقدم كاملة باللغة العربية الفصحي إلى جانب دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثلاث سنوات وحتى 12 عاما .

ومن بين تلك البرامج التي سيتم عرضها : ” افتح يا سمسم-” و ” صغار ستار ” و ” موغلي فتى الأدغال ” و ” مغامرات ماهر ” و ” تنانين كاسلون ” و ” أبطال الكرة الحرة ” و ” العودة إلى الجزيرة ” و ” الكنز ” .

ويمكن متابعة قناة روتانا كيدز خلال شهر أبريل بشكل مجاني كليا وذلك عبر كل من موقع روتانا وعبر منصات شركات الاتصالات المعتمدة رسميا من قبل روتانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .